Usher | L' Halftime Show del Super Bowl? Sarei un folle a dire di no se me lo proponessero

(Di domenica 23 aprile 2023)non ha dubbi su cosa farebbe se arrivasse la proposta di esibirsi durante l'del. Ilè uno dei teatri più ambiti dagli artisti musicali di tutto il mondo, eRaymond IV lo sa benissimo, tanto che ha definito "di no a un'eventuale proposta di esibirsi durante l'agognato. Non solo sport, non solo commercial e trailer, ma anche incredibili esibizioni musicali. Ilè un caposaldo del mondo dell'intrattenimento tanto quanto lo è del mondo sportivo, e tantissimi artisti farebbero carte false per poter essere le star dell'. Tra i ...

... e tantissimi artisti farebbero carte false per poter essere le star dell'show. Tra i cantanti che hanno già avuto un assaggio di cosa significa calcare quel palco c'èRaymond , che ...... e tantissimi artisti farebbero carte false per poter essere le star dell'show. Tra i cantanti che hanno già avuto un assaggio di cosa significa calcare quel palco c'èRaymond , che ...

Usher: "L'Halftime Show del Super Bowl Sarei un folle a dire di no ... Movieplayer

Usher non ha dubbi su cosa farebbe se arrivasse la proposta di esibirsi durante l'Halftime Show del Super Bowl.Usher wants to headline the Super Bowl halftime show. The 44-year-old singer previously made an appearance at the NFL showpiece game when he joined headliners Black Eyed Peas to sing 'OMG' in 2011 and ...