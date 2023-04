Uragano Lukaku | l' Inter risorge a Empoli Cosa cambia per Inzaghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023)e riporta l'in zona Champions. All'indomani della grazia ricevuta dalla Figc dopo il caso dei 'bbuù razzisti contro di lui che gli consente di essere in campo mercoledì in Coppa Italia, il belga torna titolare a, piega nella ripresa i toscani con due fiammate e un assist vincente firmando la sua prima doppietta stagionale con cui spinge i nerazzurri fuori dalla palude in cui era finita negli ultimi turni di campionato. La squadra dinon vinceva in trasferta da tre mesi (28 gennaio a Cremona) e non si prendeva i tre punti dal 5 marzo scorso, contro il Lecce. E spezza così il digiuno con un 3-0 maturato dopo aver perso cinque delle ultime sette partite in A. Serviva dunque quantomani un Romelu ritrovato, proprio nel momento decisivo della stagione, per dare un segnale ...