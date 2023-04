Un faro su fascismo e Mezzogiorno Tanto buio per colpa del ruralismo

Leggi su formiche

(Di domenica 23 aprile 2023) Si avvicina il 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazi, e puntualmente, da anni, la politica italiana si riaccende come un falò. Un tempo il fuoco della polemica divampava tra antifascisti e filofascisti. Ora scalda i muscoli verbali di tutti: dei pochi nostalgici, dei molti antifascisti, di qualche anti-antifascista e di parecchi revisionisti. Non c’è verso di affrontare sine ira et studio, come avrebbe detto il grande storico latino Tacito, la questione e il lascito del Ventennio, i cui più persistenti e più perduranti effetti negativi spesso non figurano nelle analisi più dibattute. Diciamo che tra le perversità più sottostimate prodotte dalfigura senz’altro l’idea che un partito possa e debba occupare lo Stato senza particolari cautele, bensì con iattanza e arroganza. Un atteggiamento, quello dell’occupazione di tutte ...