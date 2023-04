Un altro Domani | anticipazioni delle trame dal 24 al 28 aprile 2023

Leggi su movieplayer

(Di domenica 23 aprile 2023) Ecco ledi Unper le puntate trasmesse dal 24 al 28: la soap spagnola va in onda da lunedì a venerdì alle 16:50 su Canale 5. Lepuntate di Un, in onda su Canale 5 alle 16:50 dal 24 al 28, sono disponibili di seguito. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote che vivono in due epoche differenti. Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Unpuò essere seguito in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity. Lunedì 24Carmen fa due ...