Ululati razzisti in curva nord Singo e Karamoh nel mirino

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Ci risiamo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, durante la partita disputata all'Olimpico tra Lazio e Torino e terminata con la vittoria per 0-1 dei granata, parte dellasi sarebbe resa protagonista di altri episodi. I bersagli, in base a quanto riportato dal quotidiano milanese, sarebbero stati due giocatori della squadra di Ivan Juric,. Il primo, tra l'altro, reo secondo la tifoseria di non essere stato espulso in un paio di occasioni su due falli tattici su Zaccagni. Anche l'allenatore del Toro, al momento della conferenza stampa del post gara, si è espresso sull'accaduto, criticando il sistema giudiziario sportivo: “Purtroppo se gli episodi di razzismo si ripetono in continuazione in campionato è perché le leggi che puniscono queste persone non ...