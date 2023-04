Ultime Notizie – “Spero di ritrovare la gioia di giocare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 23 aprile 2023) “Gli ultimi due anni sono stati pieni di vittorie ma anche molto stancanti. Gli infortuni, poi, mi hanno fatto perdere il piacere del gioco, perché scendevo in campo pensando di dover recuperare il tempo perso. Oradi recuperare ladia tennis”. Matteo Berrettini si confessa a Style, nell’anticipazione dell’intervista che sarà pubblicata dal Corriere della Sera. Il tennista romano sta vivendo un momento complicato: infortuni a raffica condizionano il rendimento in campo, con risultati deludenti negli ultimi mesi. “L’anno scorso ho dovuto saltare la stagione della terra rossa e vorrei rifarmi. L’obiettivo è far bene nei grandi tornei: quelli a cui tengo di più sono gli Internazionali d’Italia e Wimbledon”, dice Berrettini. La vita del tennista è sinonimo di viaggi. E’ naturale legare con alcuni colleghi. “Con ...