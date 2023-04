Ultime Notizie – Russia | “il figlio di Peskov è andato in guerra” Anzi | no

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 23 aprile 2023) Ildi Dmitry, portavoce del Cremlino, ha combattuto nella Wagner nellain Ucraina. Forse., forse no. La vicenda di Nikolayfinisce sotto i riflettori nel conflitto trae Ucraina. Mentre Mosca è alla costante ricerca di soldati, come dimostrano anche gli spot trasmessi in tv e online, le elite del paese cercano di dimostrare che anche i ‘figli di’ fanno la propria parte. Nikolay, 33 anni, secondo i media russi avrebbe servito il paese indossando la divisa della Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin. “L’ho considerato mio dovere. Non potevo rimanere in panchina a guardare amici e altre persone che andavano lì”, ha detto secondo la Pravda. “Quando sonolì, ho dovuto cambiare ...