Ultime Notizie Roma del 23-04-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023)dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nuova apertura andiamo in Sudan in apertura un francese infinito durante le operazioni di evacuazione dell’ambasciata lo riferiscono le forze di supporto organizzazione paramilitare del paese africano attraverso un tweet secondo la ricostruzione sarebbe stato attaccato il aerei durante l’evacuazione stamattina ha detto che ha messo in pericolo la vita dei cittadini francesi prendo uno di loro e la sopravvivenza del resto dei cittadini nel tutte si parla anche di una palese violazione del diritto internazionale umanitario con un video attacco documentato dei diplomatici francesi Intanto i nostri connazionali sono stati tutti i contattati e stanno bene sono stati chiamati uno per uno che aggiungeranno presto l’ambasciata lo conferma il vicepremier è ...