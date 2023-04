Ultime Notizie Roma del 23-04-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura siamo in Sudan i nostri connazionali sono stati tutti i contattati anche durante la nottata è l’unità di crisi del ministero e sono stati chiamati Uno per Uno stanno bene raggiungeranno la nostra ambasciata lo conferma il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio Tagliani parlando dei 140 italiani ancora presenti nel paese africano di più non posso dire per ragioni di sicurezza sottolineato ancora e perché si tratta di un’operazione militare non voglio mettere a repentaglio un cittadino francese rimasto ferito in un attacco contro il convoglio diplomatico nel quale si trovava durante l’evacuazione sull’attacco c’è uno scambio di accuse tra l’esercito sudanese e le porte di sostegno rapido Cambiamo argomento Luigi Di Maio è stato scelto come Invia lui per il golfo la ...