Ultime Notizie Roma del 23-04-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno prima Giorgia Meloni secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi sta seguendo l’evoluzione del conflitto nel Sudan e ha tenuto ieri una riunione con il ministro Antonio Tagliani il Sottosegretario Alfredo Mantovano il Capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe cavo dragone oltre al generale Francesco Paolo figliuolo responsabile del comando operativo interforze durante la riunione è stata esaminata la situazione sul terreno in contatto diretto con l’unità presenti è predisposto un piano di emergenza per la tutela dei nostri connazionali sono circa 140 italiani che si trovano ancora nel paese a Gibuti ci sono pronti eri della 46esima Brigata della pratica per riportare i nostri connazionali che si trovano in Sudan andiamo in Giordania è morto ha nemmeno 30 anni ha Petra ...