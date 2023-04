Ultime Notizie – riecco la spunta blu per i vip

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 23 aprile 2023) Elon Musk cambia idea e restituisce lablu su Twitter ai profili di alcuni vip che non hanno versato nemmeno un centesimo per ottenere il blue badge a pagamento. La Bbc News, che ha riavuto gratis il simbolo della verifica, fa notare che lablu è tornata sui profili di Beyoncé, Victoria Beckham e Harry Kane. Nessuno di loro si è abbonato al servizio ‘premium’ previsto dal social. Dal 20 aprile, secondo la policy di Twitter, chi non ha versato il denaro ha perso la. La decisione si è rivelata un parziale autogol, anche perché ha favorito la proliferazione di profili fake difficilmente distinguibili a prima vista da quelli autentici. La marcia indietro, a quanto pare, ha restituito il blue badge ad una serie di profili che hanno oltre 1 milione di follower. L’onore, in realtà, sarebbe stato concesso anche a utenti ...