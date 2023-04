Ultime Notizie – Pnrr | Renzi ‘in campo’ a Firenze per salvare progetto stadio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 23 aprile 2023) Scende in ‘Matteodopo la decisione della Commissione europea di escludere dali progetti per la riqualificazione degli stadi die Venezia. “Domani pomeriggio alle 16.30 – informa una nota – il senatore Matteoterrà una conferenza stampa sul tema: la proposta di Italia Viva a Meloni e Nardella per rifare loi soldi europei. Parteciperanno la consigliera Felleca e il sindaco” di Bagno a Ripoli Francesco Casini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione