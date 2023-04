Ultime notizie Calcio Estero | il Borussia in testa alla Bundesliga | lo United in finale di FA Cup

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dRedazione diNews 24 Barcellona, 1-0 con l’Atletico e aumenta il divario in classifica Con la vittoria contro l’Atletico Madrid, il Barcellona porta il suo vantaggio in classifica a +11 sul Real e +16 sui colchoneros., poker delDortmund che torna in vetta IlDortmund vince contro l’Eintracht Francoforte e supera il Bayern Monaco in classifica FA Cup, il Manchesterraggiunge il City inIl Manchesterbatte il Brighton ai rigori e raggiunge il City indi FA Cup. Tottenham, ko tennistico contro il Newcastle Il ...