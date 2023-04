UFFICIALE – I convocati della Juventus | Allegri recupera Bremer

... 4°Riccardo Ghinelli di Roma 2. Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI ... Idell'Olbia Portieri: Alex Sposito, Maarten Van Der Want Difensori: Christian Arboleda, ...Ultimissime notizie Juventus : c'è l'elenco deiper la partita di campionato contro il Napoli. Ecco quali giocatori hanno recuperato per questa partita di Serie A e chi, invece, sarà ...Juventus - Napoli, Spalletti esulta: c'è anche lui tra iper la trasferta di Torino. Ma le assenze restano parecchie tra gli azzurri. Ora sì, un big match lo è anche sulla carta. La Juventus, grazie alla restituzione dei quindici punti, è tornata ...

I convocati per la Lazio | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC

ForzAzzurri.net - Diramata la lista dei convocati della Juventus per la sfida di questa sera contro il Napoli, Allegri recupera Bremer ...I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro il Napoli: Szczesny Pinsoglio Perin De Sciglio Bremer Danilo Alex Sandro… Leggi ...