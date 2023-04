Ue | Di Maio inviato speciale per il Golfo Tajani “Scelta di Borrell”

(Di domenica 23 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da Bruxelles giunge la voce della nomina dell'ex ministro degli Esteri, Luigi di, comedell'Ue per ilPersico. Quella di Di“è unadi. E' legittima. Non è Diil candidato del governo italiano. Lui si era candidato prima che nascesse il governo. E' unadi, è nelle sue facoltà”. Ha detto alla trasmissione “Mezz'ora in +” su Rai 3, il ministro degli Esteri, Antonio, a proposito dell'indicazione da parte dell'alto commissario Dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep, dell'ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di, alla carica di...

Quando, l'anno scorso, si è sparsa la voce di una possibile candidatura di Di Maio come inviato speciale per il Golfo, sono arrivate le prime critiche. E non solo dai partiti a lui avversi (oggi la Lega ...' Scelta vergognosa '. Non ha usato giri di parole la Lega di Salvini per descrivere la scelta di Bruxelles di nominare Luigi Di Maio come inviato speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico . 'Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini - hanno fatto trapelare ...

