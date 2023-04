Ue | Di Maio inviato speciale per Golfo | per Borrell candidato più adatto

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - E' Luigi Dil'Ue per il. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una "mera formalità", secondo gli addetti ai lavori. Per Joseph, ministro degli Esteri dell'Ue, è lui il "più" per questo nuovo ruolo, come scritto dallo stessonella lettera datata 21 aprile e indirizzata agli ambasciatori del Cops, missiva visionata dall'Adnkronos. (segue)

Ma si vociferava di un suo ritorno proprio con la nomina diUe per il Golfo attesa già da diversi mesi. Diera entrato in una "short list" composta di quattro nomi: oltre al suo, quello ...L'ex ministro degli Esteri Luigi Diavrebbe ottenuto il via libera definitivo per la sua nomina aspeciale dell'Unione Europea nel Golfo Perisco. Il Corriere della Sera dichiara di aver visionato la lettera con la quale l'...... fratello del magistrato ucciso dalla mafia: 'A Giancarlo Cancellieri ho appenaun ... quando con Die Di Battista girarono in lungo e largo la Sicilia per tre mesi: "Ricordo interviste ...

Di Maio è il nuovo inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico: "Il candidato più adatto" Corriere della Sera

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – E’ Luigi Di Maio l’inviato speciale Ue per il Golfo. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una “mera formalità”, secondo gli addetti ai ...La candidatura di Di Maio fu avviata dall’Alto rappresentante per la politica estera Ue dopo aver chiesto un’opinione all’allora premier Draghi: l’attuale governo italiano non si è opposto alla selezi ...