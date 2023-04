Ue | Di Maio inviato speciale per Golfo | per Borrell candidato più adatto 2

(Di domenica 23 aprile 2023) (Adnkronos) - Nella letteraricorda di avere proposto il 28 luglio 2022, quando in carica c'era ancora, seppur dimissionario, il governo Draghi, "l'istituzione di un rappresentantedell'Ue per il" e di avere "invitato gli Stati membri a proporre candidati per questo nuovo ruolo". L'ex ministro degli Esteri, per, è ad oggi ilgiusto, la proposta -tecnicamente una formalità- è dunque di affidargli l'incarico "per un periodo iniziale di 21 mesi, a partire dal 1° giugno 2023 fino al 28 febbraio 2025".

Così fonti della Lega dopo l'indicazione, da parte di Borrell, di Dispeciale dell'Ue per il Golfo Persico.E' Luigi Dil'speciale Ue per il Golfo. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una "mera formalità", secondo gli addetti ai lavori. Per Joseph Borrell, ministro ...Ma si vociferava di un suo ritorno proprio con la nomina diUe per il Golfo attesa già da diversi mesi. Diera entrato in una "short list" composta di quattro nomi: oltre al suo, quello ...

Di Maio è il nuovo inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. La Lega: "Scelta vergognosa" Corriere della Sera

È Luigi Di Maio l'inviato speciale Ue per il Golfo Persico. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una «mera ...L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri ha indicato, a quanto si apprende, Luigi Di Maio come inviato Ue per il Golfo.