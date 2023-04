(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Inaccettabile cheindichi Dicome inviato speciale dell'Ue per il Golfo Persico. Abbiamo fior fiore di diplomatici in, ma in Europa che fanno? Nonostante la scelta democratica di milioni dini per un governo di centrodestra, i burocrati si ostinano a pescare dal mazzo di grillini e Pd. È semplicemente vergognoso”. Così in una nota il deputato dellae vicesegretario del partito Andrea, membro della commissione Affari Esteri.

... dichiara Annalisa Tardino, commissaria dellaSicilia per Salvini Premier. 'Come ho avuto modo ... Andrea, per la chiusura della campagna elettorale, dell'on. Massimo Garavaglia per ...Lo dice Andrea, vicesegretario dellaMossa che ha spinto parte del centrodestra, a partire dallaa virare su Stefania Craxi, quando ... che ha già perso la sfida sui capigruppo Castellone ee quella sulla presidenza della ...

Ue: Crippa (Lega), ‘Bruxelles insulta Italia scegliendo Di Maio’ La Sicilia

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Inaccettabile che Bruxelles indichi Di Maio come inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. Abbiamo fior fiore di diplomatici in Italia, ma in Europa che fanno Nonost ...Si è tenuto ieri il primo direttivo regionale della Lega Sicilia per Salvini Premier a guida Tardino. Una riunione nel corso della quale “sono state programmate le iniziative da organizzare in vista d ...