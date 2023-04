Ue | Borrell indica Di Maio inviato nel Golfo | insorge il centrodestra

(Di domenica 23 aprile 2023) “In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Diha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo”. Così l’Alto rappresentante per la politica estera europea Josepmotiva, nella lettera inviata agli ambasciatori al Cops, la decisione di “proporre di nominarlo rappresentante speciale dell’Ue per il”. “I suoi ampi contatti con i Paesi del– sottolinea– gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato. Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il. Conto sul sostegno a Diper attuare la nostra partnership strategica con i partner del”. Nella lettera si legge che l’Alto rappresentante propone di nominare Di ...

