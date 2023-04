Udinese senza problemi | battuta la Cremonese 3-0

Leggi su agi

(Di domenica 23 aprile 2023) AGI - Dopo tre turni di astinenza l'torna a vincere tra le mura amiche battendotroppila. Alla Dacia Arena finisce 3-0 grazie alle reti di Samardzic, Nehuen Perez e Success: con questa vittoria la squadra di Sottil sale a 42 punti in classifica, mentre gli uomini di Ballardini, reduci da due vittorie consecutive, tornano a perdere restando in penultima posizione a quota 19. Pronti via e dopo pochi istanti dal fischio d'inizio i bianconeri sbloccano subito con la rete di Samardzic, che d'esterno mancino pesca l'angolino dal limite dell'area firmando l'1-0. Gli ospiti provano a rispondere subito con Tsadjout, ma i friulani continuano a fare la partita e al 13' vanno ad un passo dal raddoppio con Udogie, respinto praticamente sulla linea da Sernicola a Carnesecchi battuto. Il 2-0 ...