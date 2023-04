Udinese | Marino | «Inseguiamo ancora un sogno chiamato Europa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023) Pierpaolo, dirigente dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Cremonese: le dichiarazioni Pierpaolo, direttore dell’area sportiva dell’, ha parlato a Dazn prima del match con la Cremonese. LE PAROLE – «Ilnon èsfumato, ci proveremo finchè non verremo condannati dall’aritmetica. Non era negli obiettivi dell’inizio del campionato comunque, quindi siamo meno tesi rispetto agli altri. Le squadre destinate a retrocedere a metà campionato si stanno riproponendo con forza. Mi aspetto una gara difficilissima. Non è mai facile giocare contro le squadre di Ballardini».