Udinese-Cremonese oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 23 aprile 2023) Una delle due sfide diA inalle ore 15 è quella tra. Allo stadio “Friuli” arriva una squadra, quella di Davide Ballardini, che vuole i tre punti a tutti i costi. L’obiettivo dei grigiorossi, infatti, è quello di trovare la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle su Sampdoria (2-3) ed Empoli (1-0) per continuare a sognare una salvezza che avrebbe dell’incredibile. Un po’ come quella raggiunta dalla Salernitana nella passata stagione. I punti di distacco da Spezia e Verona, quartultimi, sono ancora tanti. Sette, per l’esattezza. Anche se gli scaligeri hanno una gara in più. Ma la squadra di Ballardini ci crede ancora e sa che per farcela non può più sbagliare. La gara contro l’, dodicesima della classe a quota 39, sarà ...