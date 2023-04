Udinese-Cremonese LIVE 1-0 | Samardzic per il vantaggio friulano

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Alla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Fourneau. L'EPISODIO ...La 31esima giornata di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Nella sfida delle 12.30 l'Inter ha giocato a Empoli e ha vinto 3 - 0. Ora in campo ci sono Monza - Fiorentina e. Alle 18 scendono in campo Milan e Lecce. Alle 20.45 il big match tra Juventus e Napoli. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Verona sul Bologna. Poi le tre partite ...... valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte l'e la. I bianconeri di Andrea Sottil, che veleggiano serenamente a metà classifica, sono reduci dalla ...

Udinese-Cremonese, le dichiarazioni del dirigente bianconero Pierpaolo Marino: "Proveremo a tornare in Europa finché la matematica lo consentirà" ...La Serie A prosegue oggi con il programma della 31ª giornata. Si comincia alle 12:30 con Empoli-Inter, alle 15 invece Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese. Il Milan scende in campo alle 18 con il Lecc ...