Udinese-Cremonese | le probabili formazioni

(Di domenica 23 aprile 2023) Oggi alle 15 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Sottil e Ballardini Oggi alle 15 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Sottil e Ballardini.(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil(4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vazquez, Bianchetti, Valeri; Galdames, Benassi, Meité; Pickel; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini

...45 Juventus 3 Fine 0 Lazio Mercoledì 4 Gennaio 2023 - 18:300 Fine 1 Juventus Sabato 7 Gennaio 2023 - 18:00 Juventus 1 Fine 0Venerdì 13 Gennaio 2023 - 20:45 Napoli 5 Fine 1 ...La sfida traè importante anche per Ballardini per continuare a cullare quel sogno salvezza e per tenersi stretta la panchina La sfida traè importante anche per Ballardini ...è il confronto delle 15 per la 31esima giornata di Serie A. Tra i friulani di Sottil, Beto fa coppia in attacco con Success, con Pereyra a fare la mezzala. Ballardini conferma l'...

Il dato ufficiale finale dei biglietti venduti ai tifosi grigiorossi per Udinese-Cremonese è di 483 tagliandi staccati: tutti in curva dato che gli altri settori non sono aperti ai tifosi della Cremon ...La partita tra Udinese-Cremonese, valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 23 aprile alle 15.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati ...