Udinese Cremonese in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

(Di domenica 23 aprile 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma domenica 23 aprile 2023, alle ore 15.00. Gli uomini di Ballardini, rinfrancati da 2 vittorie consecutive, contro Sampdoria ed Empoli, provano a dare continuità al periodo positivo per centrare una salvezza che avrebbe del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La sfida tra Udinese e Cremonese è importante anche per Ballardini per continuare a cullare quel sogno salvezza e per tenersi stretta la panchina. Udinese-Cremonese è il confronto delle 15 per la 31esima giornata di Serie A. Tra i friulani di Sottil, Beto fa coppia in attacco con Success, con Pereyra a fare la mezzala. Ballardini conferma l'

La partita tra Udinese-Cremonese, valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 23 aprile alle 15.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati ...Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Valeri; Galdames; Tsadjout, Dessers Udinese-Cremonese, le probabili ...