Udinese-Cremonese 3-0 | tris bianconero nel primo tempo

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - L'supra laper 3-0 nella 31ma giornata di Serie A. Tutto accade nel: padroni di casa subito in gol al 1' con un delizioso sinistro di Samardzic, raddoppia al 26' Perez, terza rete al 35' di Success. Nella seconda frazione del match il punteggio resta invariato malgrado i 4 minuti di recupero.a 42 punti e nono posto,ferma al penultimo posto con 19 punti e sempre più vicina alla Serie B.

Approccio da 'contro le big' anche se l'avversario era la(non scontato questa stagione in casa). BETO 6 - Si dà da fare ma senza trovare il gol. Comunque era mancato. ARSLAN 6 - ...3 - 0 (3 - 0)(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao (40' st Masina), Bijol, Perez; Ehizibue (40' st Ebosele), Samardzic (20' st Arslan), Walace, Lovric, Udogie; Pereyra (40' ...UDINE - Con un rotondo 3 - 0 l'batte laalla 'Dacia Arena'. Gara a senso unico e primo tempo giocato ai limiti della perfezione dai padroni di casa, che hanno dominato la gara senza mai lasciare diritto di replica ...

Niente da fare per la Cremonese che si arrende alla superiorità dei friulani. Non vinceva da oltre un mese l’Udinese (era il 18 marzo contro il Milan), ma oggi i bianconeri si sono rifatti con gli ...Una partita soprattutto nel primo tempo giocata come voleva lei. Eppure ha da reclamare anche nel secondo tempo, voleva ancora di più dalla sua Udinese nella seconda frazione "Penso che sia stata ...