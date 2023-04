Udinese-Cremonese 3-0 | Ballardini | “Approccio sbagliato | col Verona sarà importantissima”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) “Siamo partiti subito con un atteggiamento non nostro, non da presuntuosi ma da consapevoli che potevamo giocarcela alla pari con l’, ma questo non è possibile, perché dovevamo aiutarci, stare corti, non dare tutto quel campo. L’è stato, primo tempo molto male, la ripresa è stata vissuta con poca energia da parte di entrambe”. Lo ha detto l’allenatore della, Davide, dopo la pesante sconfitta contro l’: “Per noi i moduli non sono troppo importanti, in base alle caratteristiche facciamo rendere meglio i giocatori mettendoli nelle posizioni migliori. Abbiamo tanti centrali, pochi esterni offensivi e quindi le due certezze sono queste. Allora importante giocare con tre centrocampisti e due punte, poi variamo a volte”. Speranze ...