Ucraina | ultime notizie Droni russi sulla città di Nikopol Giappone stanzia 470 mln dollari a sostegno Kiev

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 23 aprile 2023) Monta lo scontro tra Mosca e Berlino: oltre 20 diplomatici tedeschi sono stati espulsi dallaa in risposta all’analoga misura disposta dalla Germania. Ieri sera pioggia di missilisu Kharkiv. Le forze ucraine hanno raggiunto la riva sinistra della regione di Kherson, secondo quanto riferisce l’Istituto per lo studio della guerra (Isw). Trovati centinaia di corpi di soldatimorti.sollecita in cambio la restituzione di tutti i prigionieri ucraini