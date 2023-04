Ucraina | soldati Kiev hanno raggiunto riva sinistra Dnepr

(Di domenica 23 aprile 2023), 23 apr. - Le forze ucraine sono avanzate sulladel fiume, nella regione di Kherson, che era in precedenza sotto il controllo dei russi. Lo ha reso noto l'Istituto per lo ...

La Francia, insieme ai Paesi Baltici, ha espresso rincrescimento e piena solidarietà all'che, si è precisato, ha acquistato la sua indipendenza "dopo decenni di oppressione". Lu aveva detto ......ucciso diverse centinaia di combattenti Wagner che stavano attaccando alcune decine di...sta espandendo la sua presenza e le sue ambizioni in quel continente anche quando la guerra inè ...Presto circondata daidi Mosca, la troupe si rifugia nell'ospedale n° 3, dove assiste al ... 'Ogni persona con una telecamera inè a rischio - denuncia Chernov - il nostro amico ...

Ucraina: Kiev, recuperati centinaia di corpi di soldati russi Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Le forze ucraine sono avanzate sulla riva sinistra del fiume Dnepr, nella regione di Kherson, che era in precedenza sotto il controllo dei russi. Lo ha reso noto l’Istituto per lo studio ...Il Gruppo Wagner lavora per creare una «confederazione» di stati anti-Occidente in Africa. Lo rivelano i leak del Pentagono riportati dal Washington Post, secondo i quali il ...