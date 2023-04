Ucraina | Lavrov all' Onu | gli Stati Uniti negano il visto ai reporter russi | Mosca | al via maxi - campagna per il reclutamento di volontari

...russi conall'Onu" I giornalisti russi al seguito del ministro degli Esteri Sergei... 23 apr 13:30, Mosca cerca volontari da inviare al fronte - VIDEO 23 apr 09:48 Droni russi ......guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 16:20 Kiev: "Massiccio bombardamento russo sulla regione di Kherson" 15:43 Mosca: "Visti negati ai reporter russi con...L'analisi Guerra in, tutte le scappatoie di Putin per eludere la sanzioni. Come fa la Russia a resistere: ecco quanto pesano gas e petrolio Tommaso Carboni 22 Aprile 2023

Mosca: “Usa negano visti a giornalisti russi”. Lavrov in partenza per New York: “Non dimenticheremo e non ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il ministero degli Esteri del Cremlino domani all’Onu incontrerà il segretario generale Guterres. Sul campo di battaglia, le forze di Kiev hanno respinto 58 attacchi nemici nelle ultime ore: “Scontri ...Sudan, polveriera d’Africa, nel caos, è un effetto collaterale della invasione della Ucraina: l’analisi dei missionari comboniani.