(Di domenica 23 aprile 2023) I residenti vagano tra le macerie delle loroche sono caduti durante la nottedi, nel nord - est dell'. Non sono state segnalate ...

... nel nord - est dell'. Non sono state segnalate vittime o feriti, secondo il servizio di emergenza ucraino. Almeno quattrosono state distrutte. 23 aprile 2023... Vadim Lyakh, come riporta Rbc -. 'Questa volta, un missile S - 300 ha colpito il microdistretto di Lesnoy vicino a una cava. Diversesono state danneggiate', ha scritto Lyakh su ...riproposti costantemente dalla stampa e dalle televisioni: - La guerra inche continua ... contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre, delle nostre ...

Ucraina, case distrutte dagli attacchi russi nella regione di Kharkiv - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

I residenti vagano tra le macerie delle loro case distrutte dagli attacchi russi che sono caduti durante la notte nella regione di Kharkiv, nel ...Sudan, polveriera d’Africa, nel caos, è un effetto collaterale della invasione della Ucraina: l’analisi dei missionari comboniani.