Twitter | Musk ci ripensa | torna la spunta blu sui profili di super - vip

(Di domenica 23 aprile 2023) La strategia 'Blue'ha concretizzato quanto annunciato lo scorso anno, implementando la strategia detta 'Blue' per generare nuove entrate. E così gli account gratuiti che avevano ...

Elon Musk ci ha ripensato e, dopo le proteste di celebrità più o meno note in tutto il mondo, ha deciso di ripristinare la spunta blu di Twitter sui profili di alcuni personaggi super-vip. Sui criteri ...Torna la spunta blu di Twitter sui profili di alcuni personaggi super-vip. Dopo le proteste di celebrità più o meno note in tutto il mondo, Elon Musk ha deciso di ripristinare il segno che garantisce ...