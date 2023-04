Twitter | Musk ci ripensa | riecco la spunta blu per i vip

(Di domenica 23 aprile 2023) (Adnkronos) – Eloncambia idea e restituisce lablu suai profili di alcuni vip che non hanno versato nemmeno un centesimo per ottenere il blue badge a pagamento. La Bbc News, che ha riavuto gratis il simbolo della verifica, fa notare che lablu è tornata sui profili di Beyoncé, Victoria Beckham e Harry Kane. Nessuno di loro si è abbonato al servizio ‘premium’ previsto dal social. Dal 20 aprile, secondo la policy di, chi non ha versato il denaro ha perso la. La decisione si è rivelata un parziale autogol, anche perché ha favorito la proliferazione di profili fake difficilmente distinguibili a prima vista da quelli autentici. La marcia indietro, a quanto pare, ha restituito il blue badge ad una serie di profili che hanno oltre 1 milione di ...

Twitter, torna la spunta blu sui profili di "super-vip" TGCOM

