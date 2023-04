(Di domenica 23 aprile 2023) Elon Musk ci hato e, dopo le proteste di celebrità più o meno note in tutto il mondo, ha deciso di ripristinare lablu disui profili di alcuni personaggi- vip. Sui ...

La spunta blu è rimasta gratuita fino a pochi giorni fa, ma oggi chiunque voglia arricchire il proprio profilo del segno che garantisce autenticità e fama deve pagare a8 dollari al mese. ...La spunta blu è rimasta gratuita fino a pochi giorni fa, ma oggi chiunque voglia arricchire il proprio profilo del segno che garantisce autenticità e fama deve pagare a8 dollari al mese. ...Di lì a poco, Allegri lo toglie, il centrocampista si accomoda in panchina e disperatoall'...e scoppia in lacrime Pinsoglio consola il talento della Juve #SassuoloJuve #DAZN pic.

Twitter ci ripensa, per i super-vip torna la spunta blu - Ultima Ora Agenzia ANSA

Elon Musk ci ha ripensato e, dopo le proteste di celebrità più o meno note in tutto il mondo, ha deciso di ripristinare la spunta blu di Twitter sui profili di alcuni personaggi super-vip. (ANSA) ..."Quella ferita e quella sofferenza mi hanno accompagnato nella mia vita facendomi lavorare ogni giorno per una sanità diversa, più inclusiva e in grando di dare risposte a tutti i cittadini". Chi scri ...