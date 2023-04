Tutte le donne e amori di Fabio Testi | “Fedele? No credo di non essere stato capace”

(Di domenica 23 aprile 2023) Il grande attore italiano, ospite in collegamento del programma di Rai Uno Oggi è un altro giorno qualche mese fa: “Adesso vivo qui nella tenuta faccio il giardiniere, praticamente il contadino, facevo teatro e leggevo poesie ma adesso è tutto chiuso…”. Serena Bortone, la conduttrice incalza quindisul suoamoroso, e lui svela lo scoop: “Ora sono single, c’è sempre una musa ispiratrice che cerco di tenere segreta e nascosta altrimenti voi col gossip ogni volta mi rovinate la piazza. Sono single comunque, la musa c’è? Ufficialmente no”, parole un po’ criptiche che lasciano pensare ad un amore forse non ancora sbocciato definitivamente. “Quante volte mi sono innamorato? Tante volte, sì tante. Io sonocomunque più preda che predatore, mi lasciavo ...

"La prossima settimana il Cda di Aifa sarà chiamato a ratificare la decisione di rendere gratuita perlela pillola anticoncezionale. Ovvio che noinon ci aspettiamo alcuna retromarcia, non scherziamo Visto che esponenti della destra si sono spinti a sostenere che l'iniziativa ...PALLAVOLO B1- Per la quarta volta nel corso di una stagione altalenante nei risultati e nel rendimento la ... Sabato prossimo, alle ore 17 e conle partite in contemporanea, al PalaPiaggia ...E la narrazione social continua: stavolta l'influencer lancia un messaggio di accettazione ale. Aurora si mostra in bikini davanti allo specchio, serena e sorridente, con una nuova ...

L'Aifa rende gratuita la pillola contraccettiva per tutte le donne Avvenire

Matrimonio celtico: come e dove si celebra il rito, chi lo celebra e tutte le altre informazioni necessarie su questo tipo di nozze.Un'attrice di Citadel non guarderà la serie con Richard Madden e Priyanka Chopra a causa dell'eccessiva violenza ...