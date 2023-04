Turismo e Venere di Botticelli | «il video promozionale dell’Italia girato in Slovenia»

La replica della ministra delDaniela Santanché. Prendendo spunto dalle immagini stock usate per il video e per alcune pose delladi Botticelli, Bonelli ed Evi commentano così: "È ...... Open To Meraviglia', la nuova campagna promozionale di Ministero deled Enitche sceglie come ambasciatrice d'eccezione ladi Sandro Botticelli, suscitando non poche critiche e l'...Leggi anchedi Botticelli 'influencer' del Ministero per promuovere ilin Italia, Sgarbi sbotta: 'Roba da Ferragni' Ma non è l'unico problema della campagna scelta dal Ministero, ...

Turismo, la Venere di Botticelli testimonial dell’Italia. La critica di Nardella: macchiettistica Il Sole 24 ORE

La scena dei giovani che brindano in cantina sarebbe stata girata in Slovenia, con un vino non italiano. È ancora polemica sullo spot "Open to meraviglia" ...C'è anche un po' di Slovenia nel video promozionale realizzato per la campagna promozionale “Open to meraviglia” prodotta dal Ministero del Turismo ed Enit e gestita dall'agenzia pubblicitaria Armando ...