TS – “Meritavamo la vittoria | siamo vivi”

(Di domenica 23 aprile 2023) 2023-04-23 01:36:06 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: GENOVA – Lo Spezia esce indenne da Marassi grazie alla rete del pari firmata da Verde contro la Sampdoria e va a +1 sull’Hellas Verona, vittorioso ieri sera contro il Bologna. Ai microfoni di Dazn, mister Semplici commenta la gara della sua squadra: “Chiaro che dispiace per il risultato, la squadra nonostante gli infortuni ha fatto una bella gara.un risultato diverso, così non è stato però è la dimostrazione che stiamo bene e. Andiamo avanti a testa alta, proponendo le qualità dei miei giocatori che si stanno esprimendo come voglio io“. Il tecnico toscano ha poi aggiunto: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché quando crei tante occasioni e alla prima prendi gol non è facile reagire contro una squadra come la Sampdoria ...

“La squadra oggi ha fatto bene, si è espressa bene e con coraggio”. Così il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 in casa della Sampdoria. “E’ stata un ..."Quando sono arrivato ho detto che l'obiettivo è la salvezza però voglio una squadra ambiziosa, che provi a fare un finale di campionato migliore. Chiaro che bisogna guardare anche i risultati degli a ...