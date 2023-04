Troppo Leao per il Lecce | il Milan batte un colpo e ritrova il gol su palla da fermo

(Di domenica 23 aprile 2023) Solo il Torino aveva fatto peggio delper gol suda. A San Siro, nel test di maturità in campionato, la squadra di Piolila vittoria (2-0) contro ile sblocca il risultato proprio grazie ad una rete nata dainattiva di, autore della doppietta decisiva. E’ sufficiente contro la formazione di Baroni che non sfigura e riesce saltuariamente a mettere in difficoltà i rossoneri semifinalisti di Champions. Al 18? infatti ilsfiora l’1-0. Cross di Gendrey dalla destra, lasfila sul secondo palo dove Banda, da due passi, colpisce il legno di testa. Un’occasione che spaventa unche in precedenza si era affacciato con un tiro di Tonali dalla distanza (para Falcone) e ...

torna ad accendersi al 72' con un'azione travolgente sulla sinistra ma il tocco sotto per battere Falcone finiscealto. Il portoghese è letteralmente scatenato, in campo apertofa ...... magari altre volte ha fatto fallo e non ce ne siamo accorti, salta all'occhio il fatto che eraevidente, forse gli azzurri ci hanno provato e non ci sono riusciti. Sulla corsa di, il ...Aneddoto interessante, durante l'esultanza viene emulata la mossa dinel divellere la ...6 Fino all'espulsione è il più solido in una difesa che ha lamenta qualche scricchiolio di, un suo ...

Troppo Milan per il Lecce: doppio Leao (da record) e gol ritrovato su palla da fermo. Pioli lancia un segnale alle concorrenti ...Partita difficilissima a San Siro per il Lecce che vede avvicinarsi sempre di più il Verona, con qualche assenza, i giallorossi sono chiamati all’impresa.