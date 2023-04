Traffico Roma del 23-04-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Arimondiin aumento sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Lanina via Appia oltre alè calato anche un incidente rallentamenti poi in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana coda tratti sullaFiumicino sulla complanare in ingresso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare incidente su via Pontina in fila in direzione della Capitale tra Pomezia e Castelnolavori invece in entrata asulla Cassia bis Veientana in fila da Castel de’ ceveri al Raccordo Anulare Per quanto riguarda i porti lavori tra le stazioni diTiburtina eOstiense per la ...