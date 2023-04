Traffico Roma del 23-04-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023) Luceverdedevi trovare in studio Tiziana remondi restano code per incidente sulla Cassia bis Veientana in uscita datra il raccordo anulare via di Santa Corneliae code invece su via che sia sempre da raccordo anulare a via Trionfale in direzione di Viterbo regolare la circolazione sulla restante rete viaria in città proseguono i festeggiamenti per il Natale difino alle 16 chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole possibili difficoltà nel pomeriggio per una manifestazione con corteo partenza e arrivo in Piazza Emanuele II dopo aver percorso via dello Statuto largo Brancaccio via Merulana Viale Manzoni e via Emanuele Filiberto chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti Inoltre fino alle 18 e ocasione della corsa cicloturistica chiusa al ...