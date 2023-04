Traffico Roma del 23-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitale incidente con lunghe code sulla Cassia Veientana in uscita datra il raccordo anulare e via di Santa Corneliapersul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e doppia lungo le due carreggiate trapuntine allaFiumicino e poi in quella esterna tra via della Pisana LaFiumicino qui anche per incidente uno sguardo al trasporto ferroviario rallentata la circolazione dei treni sulla linea ad alta velocitĂNapoli verso Napoli per un inconveniente tecnico nei pressi di Ceccano per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione usa il cura della c e della ...