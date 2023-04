Traffico Roma del 23-04-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani non molto ilsulle strade della capitale al momento si registrano rallentamenti e code solo sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate tra Pontina e lo svincolo per LaFiumicino e poi in carreggiata interna tra Casilina e doppia in città proseguono i festeggiamenti per il Natale dinel centro storico corteo celebrativo sta percorrendo diverse strade l’arrivo in via dei Cerchi uno sguardo al trasporto ferroviario rallentata la circolazione dei treni sulla linea alta velocitàNapoli verso Napoli per inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Ceccano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...