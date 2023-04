Traffico Roma del 23-04-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 23 aprile 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno Bentrovati in studio Sonia cerquetani e leggero aumento ilsul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Pontina e lo svincolo per LaFiumicino in città proseguono i festeggiamenti per il Natale dinel centro storico dalle 10:30 alle 13:30 il corteo celebrativo per correre a diverse strade con partenza e arrivo in via dei Cerchi già dalle 6:30 chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole su via Cassia da ieri lavori di messa in sicurezza delle alberature e sei unico alternato tra via Oriolono e via Giovanni Fabbroni Per lo stesso motivo chiusa la carreggiata laterale di via Flaminia da via Giovanni Fabbroni a via Maffeo Pantaleoni ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete ...