Traffico Roma del 23-04-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 23 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsulle strade intorno alla capitale in città attenzione incidente su via Tuscolana altezza via dell’Arco di Travertino e vincita proseguono i festeggiamenti per il Natale dinel centro storico dalle 10:30 alle 13:30 il corteo celebrativo percorrere diverse strade con partenza e arrivo in via dei Cerchi già dalle 6:30 chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole su via Cassia da ieri lavori di messa in sicurezza delle alberature e senso unico alternato tra via Oriolono e via Giovanni Fabbroni Per lo stesso motivo chiusa la carreggiata laterale di via Flaminia via via Giovanni Fabbroni a via Maffeo Pantaleoni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...