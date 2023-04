Totti all' allenamento del Real Madrid Da Benzema a Modric | tutta l' emozione dei Blancos

(Di domenica 23 aprile 2023) Francescoal. Quello che è stato per anni il sogno di mercato delle Merengues per anni è diventatotà almeno per qualche ora. Lo storico capitano della Roma e campione del mondo ...

... avuta dal matrimonio con l'ex marito Francesco. Pare che nel corso degli ultimi mesi il suo fidanzato sia diventato sempre più importante per lei. Stando a delle indiscrezioni, però,'ex ...Lo storico capitano della Roma e campione del mondo nel 2006 è stato invitato dal Real e da Ancelotti' allenamento dei Blancos.è infatti volato a Madrid con la sua compagna Noemi Bocchi ...... con lo scopo di sensibilizzare i cittadini al tema della prevenzione cardiologia'insegna della ...che verranno in città per assistere al torneo di padel che vedrà in campo campioni come, De ...

Totti all'allenamento del Real: da Modric a Benzema, è subito show con i campioni Corriere dello Sport

«È stata una sensazione meravigliosa. Era la prima volta che vedevo una partita del Real Madrid dalla tribuna, visto che sono sempre ..."Dopo la Roma il Real Madrid e' la mia seconda squadra, il club che ho sempre ammirato". Francesco Totti in una intervista ai canali del ...