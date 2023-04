... senza trascurare la '' Conte, il nome di Roberto De Zerbi è uno dei più 'caldi' per la ... Molto per l'Inter, non per le big inglesi comee Chelsea. Due non a caso, poiché entrambe ......Antonio Conte e il, si prospetta un'estate caldissima per l'allenatore leccese. Sono i tante le ipotesi che ruotano attorno a lui, da un possibile ritorno in Italia fino alla...... alla ricerca di una nuova sfida , la prima dopo un'esperienza, quella al, conclusa senza ... anche se allo stato attuale è più unache un'opzione vera e propria. Questo perché ...

Tottenham, suggestione Nagelsmann per la panchina | Mercato ... Calciomercato.com

Julian Nagelsmann, ex tecnico del Bayern Monaco, è tra i candidati principali a divenire il nuovo manager del Tottenham in vista della prossima stagione. Lo riporta Bild.Prende quota il nome di un ex Inter e Bayern Monaco per quanto riguarda la futura panchina del Tottenham dopo l'era Conte ...