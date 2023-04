Tottenham | Stellini | «Oggi sono stati i peggiori 25 minuti che abbia mai visto»

(Di domenica 23 aprile 2023) Cristian, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della brutta partita contro il Newcastle Cristian, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa al termine della brutta partita contro il Newcastle. PAROLE – «Non ciparole per spiegare una prestazione del genere,25chemai. Speravo che cambiare sistema di gioco desse energia e il mood giusto, mi sbagliavo e questa è una mia responsabilità. Futuro? Non ho risposte al riguardo, non è una domanda da porre a me».

