(Di domenica 23 aprile 2023) Notte fonda suldi Cristian Stellini. Sono anche difficili da trovare le parole per una delle peggiori prestazioni della storia recente del club, peraltro in uno scontro diretto per la ...

NEWCASTLE -6 - 1 Il pomeriggio da incubo degli Spurs inizia dopo poco più di un minuto. Joelinton scorrazza in area, Lloris respinge la sua conclusione ma Murphy è pronto a raccogliere ...In Premier League due incontri con Bournemouth - West Ham e Newcastle -alle 15. Nella FA ... Indice Partite in Diretta Live delPronostici per oggi e calcio in tv Programma delle ......dai rivali del. Gli uomini di Cristian Stellini devono giocare ancora sette partite (l'Arsenal sei) e per questo arriveranno sicuramente dietro all'altra squadra di Londra. Unda ...

Tottenham, il giorno più buio: travolto 6-1 a Newcastle. Poker West Ham La Gazzetta dello Sport

Newcastle-Tottenham è il match valido per la 32ª giornata di Premier League: segui con noi la Diretta Live della sfida ...Newcastle-Tottenham, sfida valevole per il 32º turno di Premier League: le probabili formazioni: dubbio Isak-Wilson, c'è Kane negli Spurs ...