Tom Parker Bowles | figlio della regina Camilla | svela segreti e aneddoti del tè in un libro Non mancano deliziose ricette Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di domenica 23 aprile 2023) Lacon Tom, suo primogenito. L’uomo, 49 anni, è un critico gastronomico e conduttore radiofonico. Come molti inglesi, è un grande appassionato di tè (foto Getty) In tanti anni che la madre è a corte, ha cercato di vivere sempre lontano dai riflettori. Ora, però, non ce l’ha più fatta e, forse esausto dalle numerose illazioni del principe Harry in Spare, Tomsi è sentito in dovere di difendere la. Intervistato questa settimana per il podcast The News Agents, l’uomo ha sorpreso un po’ tutti dichiarando senza troppi giri di parole: «Mia madre ha sposato Carlo per amore». Nessuna tattica, nessun secondo fine nel matrimonio del 2005 con l’allora erede al trono. Il sentimento vero c’è, conferma il ...