(Di domenica 23 aprile 2023) La prima tappa stagionale delladeldiconsi è chiusa quest’oggi ad(in Turchia) con lo svolgimentoin tutti i format che fanno parte del programmadi Parigi 2024. Ultima giornata purtroppo senza italiani protagonisti nelle fasi decisive dei vari tabelloni del ricurvo. Ripercorriamo dunque in ordine cronologico gli eventi odierni e partiamo quindi dalla prova a squadre femminile, in cui il Messico (con Aida Roman, Alejandra Valencia e Angela Ruiz) ha avuto la meglio sulla Cina in Finale con un netto 6-0. Successivamente la selezione asiatica (al rientro nelle competizioni internazionali dopo 4 anni) ha però conquistato un successo pesante nel team event maschile regolando ...

LA PARTITA - L'Inter, in formazione largamente rimaneggiata, si fa viva al 4la conclusione di ... Al 14 il portiere deve uscire per ostacolare Cambiaghi, al 19 deve impegnarsi suldi Baldanzi.Primo tempo L'Inter, in formazione largamente rimaneggiata, si fa viva al 4'la conclusione di ... Al 14' il portiere deve uscire per ostacolare Cambiaghi, al 19' deve impegnarsi suldi ......tante novità in ogni reparto il primo tempo dell'Inter rappresenta la classica dimostrazione che non basta attaccare per segnare, e quindi per vincere, se manca la precisione al momento del. ...

Tiro con l'arco, Coppa del Mondo Antalya 2023: i risultati delle finali dell'arco olimpico OA Sport

La prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2023 si è chiusa quest’oggi ad Antalya (in Turchia) con lo svolgimento delle finali in tutti i format che fanno parte del programma o ...(32’ st Barella ng) CALHANOGLU 6,5 Al rientro da titolare, dopo lo stop per infortunio. Garantisce quantità, qualità e pericolosità al tiro, con 2 conclusioni tentate, una sventata da Perisan con ...